Evidemment en conférence de presse après sa qualification pour la finale, Aryna a été questionnée au sujet de la fameuse bataille des sexes, le match qu’elle devrait jouer face à Nick Kyrgios. La Biélorusse n’a pas change d’avis. Elle jouera ce match pour le gagner.
« C’est une idée géniale, spectaculaire. Ce sera amusant, surtout contre quelqu’un comme Nick. Comme je l’ai dit dans une autre interview, je pense vraiment que je vais gagner et que je vais définitivement me battre et faire tout mon possible pour lui mettre une raclée. Ce serait génial si je pouvais le battre, mais pour l’instant, nous ne savons pas où cela se passera »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 10:45