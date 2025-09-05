AccueilUS OpenSabalenka ne se débine pas au sujet de son duel face à...
Sabalenka ne se débine pas au sujet de son duel face à Kyrgios : « Je vais faire tout mon possible pour lui mettre une raclée »

Laurent Trupiano

Evidemment en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour la finale, Aryna a été ques­tionnée au sujet de la fameuse bataille des sexes, le match qu’elle devrait jouer face à Nick Kyrgios. La Biélorusse n’a pas change d’avis. Elle jouera ce match pour le gagner.

« C’est une idée géniale, spec­ta­cu­laire. Ce sera amusant, surtout contre quel­qu’un comme Nick. Comme je l’ai dit dans une autre inter­view, je pense vrai­ment que je vais gagner et que je vais défi­ni­ti­ve­ment me battre et faire tout mon possible pour lui mettre une raclée. Ce serait génial si je pouvais le battre, mais pour l’ins­tant, nous ne savons pas où cela se passera »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 10:45

