Evidemment en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour la finale, Aryna a été ques­tionnée au sujet de la fameuse bataille des sexes, le match qu’elle devrait jouer face à Nick Kyrgios. La Biélorusse n’a pas change d’avis. Elle jouera ce match pour le gagner.

« C’est une idée géniale, spec­ta­cu­laire. Ce sera amusant, surtout contre quel­qu’un comme Nick. Comme je l’ai dit dans une autre inter­view, je pense vrai­ment que je vais gagner et que je vais défi­ni­ti­ve­ment me battre et faire tout mon possible pour lui mettre une raclée. Ce serait génial si je pouvais le battre, mais pour l’ins­tant, nous ne savons pas où cela se passera »