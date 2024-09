Dans des propos rapportés par L’Equipe, Aryna Sabalenka a raconté les secondes qui ont suivi sa balle de sacre à l’US Open, lors­qu’elle s’est allongée sur le sol en voyant la balle de Jessica Pegula filer loin derrière la ligne de fond.

“And Aryna Sabalenka finally gets her crown in Queens!” 👑



Goosebumps. pic.twitter.com/k9sxLXzoxg — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

« C’était le plus beau moment. Il y avait telle­ment de choses qui me passaient par la tête. La première, c’est que, après toutes ces défaites diffi­ciles, j’étais telle­ment fière de moi et de mon équipe. Nous avons été capables de revenir plus forts et de prati­quer un meilleur tennis. Et main­te­nant, nous avons enfin ce magni­fique trophée. Je ne sais pas comment décrire ce senti­ment. On pleure, on rit, on ressent toutes ces émotions en même temps. C’est le meilleur senti­ment qui soit. J’aimerais vrai­ment que tout le monde puisse en faire l’expérience. »