En finale de l’US Open, la double tenante du titre Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina, qui, quoi qu’il arrive, lui prendra la place de numéro 1 mondiale lundi.
Un duel aussi attendu qu’indécis, difficile à pronostiquer. La légende Jim Courier a tout de même donner son pari sur le plateau de Tennis Channel, dans une déclaration relayée par Tennis Head.
« On sait qu’on va voir des coups de fond de court et des services tout simplement incroyables et tonitruants de la part de ces deux joueuses. Ce qu’on sait aussi, c’est qu’à Indian Wells et à Miami, les courts sont plus lents qu’à l’Open d’Australie, et plus lents qu’à l’US Open, et je pense que c’est un facteur important. Je pense que le jeu de mouvement favorise Sabalenka, et plus le court est lent, plus on peut exploiter son jeu de mouvement, car il est plus facile de jouer en défense. Je pense que c’est un match très serré. Je vais aller à contre‐courant de vous tous. Je pense que Rybakina va l’emporter cette fois‐ci en raison de cette légère différence de vitesse. Et j’ai hâte d’avoir complètement tort dimanche matin. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 15:08