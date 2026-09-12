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Sabalenka ou Rybakina, Jim Courier tranche : « Je vais aller à contre‐courant de vous tous »

Par
Baptiste Mulatier
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En finale de l’US Open, la double tenante du titre Aryna Sabalenka affron­tera Elena Rybakina, qui, quoi qu’il arrive, lui prendra la place de numéro 1 mondiale lundi. 

Un duel aussi attendu qu’in­décis, diffi­cile à pronos­ti­quer. La légende Jim Courier a tout de même donner son pari sur le plateau de Tennis Channel, dans une décla­ra­tion relayée par Tennis Head.

« On sait qu’on va voir des coups de fond de court et des services tout simple­ment incroyables et toni­truants de la part de ces deux joueuses. Ce qu’on sait aussi, c’est qu’à Indian Wells et à Miami, les courts sont plus lents qu’à l’Open d’Australie, et plus lents qu’à l’US Open, et je pense que c’est un facteur impor­tant. Je pense que le jeu de mouve­ment favo­rise Sabalenka, et plus le court est lent, plus on peut exploiter son jeu de mouve­ment, car il est plus facile de jouer en défense. Je pense que c’est un match très serré. Je vais aller à contre‐courant de vous tous. Je pense que Rybakina va l’emporter cette fois‐ci en raison de cette légère diffé­rence de vitesse. Et j’ai hâte d’avoir complè­te­ment tort dimanche matin. »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 15:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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