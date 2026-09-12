En finale de l’US Open, la double tenante du titre Aryna Sabalenka affron­tera Elena Rybakina, qui, quoi qu’il arrive, lui prendra la place de numéro 1 mondiale lundi.

Un duel aussi attendu qu’in­décis, diffi­cile à pronos­ti­quer. La légende Jim Courier a tout de même donner son pari sur le plateau de Tennis Channel, dans une décla­ra­tion relayée par Tennis Head.

« On sait qu’on va voir des coups de fond de court et des services tout simple­ment incroyables et toni­truants de la part de ces deux joueuses. Ce qu’on sait aussi, c’est qu’à Indian Wells et à Miami, les courts sont plus lents qu’à l’Open d’Australie, et plus lents qu’à l’US Open, et je pense que c’est un facteur impor­tant. Je pense que le jeu de mouve­ment favo­rise Sabalenka, et plus le court est lent, plus on peut exploiter son jeu de mouve­ment, car il est plus facile de jouer en défense. Je pense que c’est un match très serré. Je vais aller à contre‐courant de vous tous. Je pense que Rybakina va l’emporter cette fois‐ci en raison de cette légère diffé­rence de vitesse. Et j’ai hâte d’avoir complè­te­ment tort dimanche matin. »