Lors du match de Sabalenka face à Fernandez, un fan a démandé en mariage en direct des tribunes sa fiancée. Bien sûr la scène a crée un bruit de fou dans le stade. Un évène­ment qui a failli décon­cen­trer la numéro un mondiale.

DIJO QUE SÍ 💍



Una propuesta de matri­monio en el US Open.



A veces, Nueva York es la ciudad del amor. pic.twitter.com/e9JA0NyimR — Set Tenis (@settenisok) August 30, 2025

« Je pense que c’est la première fois que quel­qu’un fait sa demande pendant un match, et c’était un moment très émou­vant, mais j’es­sayais juste de ne pas me mettre à sourire, vous voyez, parce que c’était très mignon et je pense qu’ils sont super heureux en ce moment. J’essayais juste de rester concen­trée sur mon jeu, et c’était un moment formi­dable. Comme je l’ai dit sur le court, je leur souhaite un mariage heureux. Je ne veux pas ce genre de propo­si­tion, mais je n’ai pas pu m’empêché de regarder mon petit ami »