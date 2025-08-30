Lors du match de Sabalenka face à Fernandez, un fan a démandé en mariage en direct des tribunes sa fiancée. Bien sûr la scène a crée un bruit de fou dans le stade. Un évènement qui a failli déconcentrer la numéro un mondiale.
DIJO QUE SÍ 💍— Set Tenis (@settenisok) August 30, 2025
Una propuesta de matrimonio en el US Open.
A veces, Nueva York es la ciudad del amor. pic.twitter.com/e9JA0NyimR
« Je pense que c’est la première fois que quelqu’un fait sa demande pendant un match, et c’était un moment très émouvant, mais j’essayais juste de ne pas me mettre à sourire, vous voyez, parce que c’était très mignon et je pense qu’ils sont super heureux en ce moment. J’essayais juste de rester concentrée sur mon jeu, et c’était un moment formidable. Comme je l’ai dit sur le court, je leur souhaite un mariage heureux. Je ne veux pas ce genre de proposition, mais je n’ai pas pu m’empêché de regarder mon petit ami »
Publié le samedi 30 août 2025 à 09:22