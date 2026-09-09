Aryna Sabalenka s’est quali­fiée pour une sixième demi‐finale consé­cu­tive à l’US Open après un match parti­cu­liè­re­ment accroché face à la Tchèque Linda Nosova.

Après avoir remporté la première manche 7–6, la numéro une mondiale avait progres­si­ve­ment perdu le fil de la rencontre, concé­dant le deuxième set 6–3 avant de se retrouver menée 4–2 dans la manche décisive…

Mais avec énor­mé­ment de ressources et d’envie, la Biélorusse est fina­le­ment parvenue à renverser la situa­tion pour arra­cher un super tie‐break décisif et s’imposer.

Interrogée sur le court après sa victoire sur cet incroyable retour­ne­ment de situa­tion, Sabalenka a expliqué que c’est para­doxa­le­ment au moment où elle pensait que le match était perdu qu’elle a réussi à tota­le­ment se libérer pour revenir et fina­le­ment l’emporter.

Aryna Sabalenka after beating Noskova to reach U.S. Open SF



“Oh my God guys. What a battle. What an incre­dible player she is. I’m spee­chless right now because I was pushing myself to the limit. In the third set I honestly thought that’s it, the match is over. Probably that’s… pic.twitter.com/U4kgOrkkGW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2026

« Oh mon Dieu, les gars. Quelle bataille ! Quelle joueuse incroyable elle est. Je suis sans voix en ce moment parce que je me suis poussée à bout. Dans le troi­sième set, j’ai honnê­te­ment pensé que c’était fini, que le match était terminé. C’est proba­ble­ment ce qui m’a aidée à me sentir détendue et à simple­ment aller cher­cher mes coups. Je suis super heureuse d’avoir remporté cette victoire. C’était un match diffi­cile, une bataille rude. Merci à vous tous d’être vous. Vous êtes incroyables. Jouer devant vous tous est toujours extra­or­di­naire. Merci pour votre soutien », a déclaré la numéro une mondiale.