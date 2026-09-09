Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour une sixième demi‐finale consécutive à l’US Open après un match particulièrement accroché face à la Tchèque Linda Nosova.
Après avoir remporté la première manche 7–6, la numéro une mondiale avait progressivement perdu le fil de la rencontre, concédant le deuxième set 6–3 avant de se retrouver menée 4–2 dans la manche décisive…
Mais avec énormément de ressources et d’envie, la Biélorusse est finalement parvenue à renverser la situation pour arracher un super tie‐break décisif et s’imposer.
Interrogée sur le court après sa victoire sur cet incroyable retournement de situation, Sabalenka a expliqué que c’est paradoxalement au moment où elle pensait que le match était perdu qu’elle a réussi à totalement se libérer pour revenir et finalement l’emporter.
« Oh mon Dieu, les gars. Quelle bataille ! Quelle joueuse incroyable elle est. Je suis sans voix en ce moment parce que je me suis poussée à bout. Dans le troisième set, j’ai honnêtement pensé que c’était fini, que le match était terminé. C’est probablement ce qui m’a aidée à me sentir détendue et à simplement aller chercher mes coups. Je suis super heureuse d’avoir remporté cette victoire. C’était un match difficile, une bataille rude. Merci à vous tous d’être vous. Vous êtes incroyables. Jouer devant vous tous est toujours extraordinaire. Merci pour votre soutien », a déclaré la numéro une mondiale.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 08:41