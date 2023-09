Alors qu’elle n’a repris la compé­ti­tion que début août, après plus de trois ans sans jouer et deux mater­nités, l’ex‐numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki est déjà en huitièmes de finale de l’US Open. Ce retour toni­truant donne des idées à la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka.

« Oui, je pense que c’est incroyable. C’est quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Elle a été absente pendant trois ans et demi, elle a eu deux enfants, elle est revenue au tennis et elle continue à donner le meilleur d’elle‐même. J’ai l’im­pres­sion que si vous avez ce niveau, vous ne le perdrez jamais, c’est ce que je ressens en les regar­dant (les mamans, ndlr). Cela me donne telle­ment de convic­tion que si un jour j’ai envie de faire un bébé, j’aurai des chances de revenir. Je vous remercie donc pour cela (sourire). Et, oui, c’est une telle source d’ins­pi­ra­tion. Je suis vrai­ment heureuse pour elle. »