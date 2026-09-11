« Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi, je ne sais pas (rires). Mais elle a joué de manière incroyable », a déclaré Jessica Pegula avec le sourire après sa défaite contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’US Open (7−5, 6–2, en 1h20 de jeu).
Des propos auxquels la Biélorusse a répondu avec humour en conférence de presse, en faisant notamment référence à leur précédent affrontement à Berlin :
« Je pense qu’à Berlin, elle a aussi joué à un niveau incroyable (6−4, 6–7, 6–0). Je ne pouvais pas faire grand‐chose. Ça m’a donné l’impression que j’aurais peu d’occasions dans un match comme celui d’aujourd’hui, mais je savais que je devais aborder un match comme celui‐ci en restant concentrée du début à la fin. Ça m’a aidée à rester concentrée et à jouer à ce niveau. Mais bon, Jess, allez, tu ne peux pas dire ça. C’est mieux de ne pas me mettre en colère (rires) ».
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 13:22