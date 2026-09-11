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Sabalenka répond à Pegula après leur duel en demi‐finales : « Tu ne peux pas dire ça. C’est mieux de ne pas me mettre en colère »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi, je ne sais pas (rires). Mais elle a joué de manière incroyable », a déclaré Jessica Pegula avec le sourire après sa défaite contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’US Open (7−5, 6–2, en 1h20 de jeu).

Des propos auxquels la Biélorusse a répondu avec humour en confé­rence de presse, en faisant notam­ment réfé­rence à leur précé­dent affron­te­ment à Berlin :

« Je pense qu’à Berlin, elle a aussi joué à un niveau incroyable (6−4, 6–7, 6–0). Je ne pouvais pas faire grand‐chose. Ça m’a donné l’impression que j’aurais peu d’occasions dans un match comme celui d’aujourd’hui, mais je savais que je devais aborder un match comme celui‐ci en restant concen­trée du début à la fin. Ça m’a aidée à rester concen­trée et à jouer à ce niveau. Mais bon, Jess, allez, tu ne peux pas dire ça. C’est mieux de ne pas me mettre en colère (rires) ».

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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