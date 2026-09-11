« Je ne sais pas qui l’a énervée, peut‐être moi, je ne sais pas (rires). Mais elle a joué de manière incroyable », a déclaré Jessica Pegula avec le sourire après sa défaite contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’US Open (7−5, 6–2, en 1h20 de jeu).

Des propos auxquels la Biélorusse a répondu avec humour en confé­rence de presse, en faisant notam­ment réfé­rence à leur précé­dent affron­te­ment à Berlin :

« Je pense qu’à Berlin, elle a aussi joué à un niveau incroyable (6−4, 6–7, 6–0). Je ne pouvais pas faire grand‐chose. Ça m’a donné l’impression que j’aurais peu d’occasions dans un match comme celui d’aujourd’hui, mais je savais que je devais aborder un match comme celui‐ci en restant concen­trée du début à la fin. Ça m’a aidée à rester concen­trée et à jouer à ce niveau. Mais bon, Jess, allez, tu ne peux pas dire ça. C’est mieux de ne pas me mettre en colère (rires) ».