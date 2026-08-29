Accueil US Open

Sabalenka répond cash à ceux qui se demandent ce qui ne « cloche » dans son jeu : « Peut‐être qu’il y a quelque chose qui cloche chez les gens »

Par
Antoine Touchard
-
1028

L’édition 2026 de l’US Open s’annonce parti­cu­liè­re­ment ouverte chez les dames, avec de nombreuses préten­dantes au titre, à commencer par la numéro une mondiale Aryna Sabalenka, même si cette dernière n’aborde pas le tournoi dans la meilleure période de sa carrière.

Interrogée à ce sujet lors du Media Day, la Biélorusse a tenu à répondre à ses détrac­teurs et à tous ceux qui se demandent ce qui ne va pas dans son jeu ces dernières semaines.

Un jour­na­liste lui a notam­ment fait remar­quer que, lorsqu’une joueuse de son niveau n’obtenait pas les résul­tats attendus pendant plusieurs tour­nois, les inter­ro­ga­tions se multi­pliaient forcé­ment autour de son état de forme et de son niveau de jeu. Fidèle à son franc‐parler, Sabalenka lui a alors répondu de manière assez cash, esti­mant que le problème venait peut‐être plutôt de ceux qui se posaient la question.

Le jour­na­liste : « Chaque fois qu’une joueuse de votre niveau n’obtient pas les résul­tats attendus lors des derniers tour­nois, les gens commencent à se demander : Qu’est-ce qui ne va pas avec Aryna ? Y a‑t‐il quelque chose qui cloche dans votre jeu ?»

« Peut‐être qu’il y a quelque chose qui cloche chez les gens. Peut‐être que le problème vient d’eux » a répondu Sabalenka.

Publié le samedi 29 août 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥