L’édition 2026 de l’US Open s’annonce parti­cu­liè­re­ment ouverte chez les dames, avec de nombreuses préten­dantes au titre, à commencer par la numéro une mondiale Aryna Sabalenka, même si cette dernière n’aborde pas le tournoi dans la meilleure période de sa carrière.

Interrogée à ce sujet lors du Media Day, la Biélorusse a tenu à répondre à ses détrac­teurs et à tous ceux qui se demandent ce qui ne va pas dans son jeu ces dernières semaines.

Un jour­na­liste lui a notam­ment fait remar­quer que, lorsqu’une joueuse de son niveau n’obtenait pas les résul­tats attendus pendant plusieurs tour­nois, les inter­ro­ga­tions se multi­pliaient forcé­ment autour de son état de forme et de son niveau de jeu. Fidèle à son franc‐parler, Sabalenka lui a alors répondu de manière assez cash, esti­mant que le problème venait peut‐être plutôt de ceux qui se posaient la question.

Aryna Sabalenka to the people saying ‘What’s wrong with Aryna?’ after her recent results



“Whenever someone at your level doesn’t have the results the last couple tour­na­ments, people wanna say ‘What’s wrong with Aryna?’ Is anything wrong with your game?”



Aryna : “Maybe there’s… pic.twitter.com/SY7PlIuAr6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2026

Le jour­na­liste : « Chaque fois qu’une joueuse de votre niveau n’obtient pas les résul­tats attendus lors des derniers tour­nois, les gens commencent à se demander : Qu’est-ce qui ne va pas avec Aryna ? Y a‑t‐il quelque chose qui cloche dans votre jeu ?»

« Peut‐être qu’il y a quelque chose qui cloche chez les gens. Peut‐être que le problème vient d’eux » a répondu Sabalenka.