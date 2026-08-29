L’édition 2026 de l’US Open s’annonce particulièrement ouverte chez les dames, avec de nombreuses prétendantes au titre, à commencer par la numéro une mondiale Aryna Sabalenka, même si cette dernière n’aborde pas le tournoi dans la meilleure période de sa carrière.
Interrogée à ce sujet lors du Media Day, la Biélorusse a tenu à répondre à ses détracteurs et à tous ceux qui se demandent ce qui ne va pas dans son jeu ces dernières semaines.
Un journaliste lui a notamment fait remarquer que, lorsqu’une joueuse de son niveau n’obtenait pas les résultats attendus pendant plusieurs tournois, les interrogations se multipliaient forcément autour de son état de forme et de son niveau de jeu. Fidèle à son franc‐parler, Sabalenka lui a alors répondu de manière assez cash, estimant que le problème venait peut‐être plutôt de ceux qui se posaient la question.
Le journaliste : « Chaque fois qu’une joueuse de votre niveau n’obtient pas les résultats attendus lors des derniers tournois, les gens commencent à se demander : Qu’est-ce qui ne va pas avec Aryna ? Y a‑t‐il quelque chose qui cloche dans votre jeu ?»
« Peut‐être qu’il y a quelque chose qui cloche chez les gens. Peut‐être que le problème vient d’eux » a répondu Sabalenka.
Publié le samedi 29 août 2026 à 10:11