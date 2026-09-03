Si elle s’est imposée en moins d’une heure face à Polina Iatcenko (160e mondiale) au deuxième tour de l’US Open (6−1, 6–1), Aryna Sabalenka est apparue une nouvelle fois très tendue en conférence de presse d’après‐match.
Quelques jours après avoir légèrement recadré un journaliste sur un sujet quasi similaire, la numéro 1 mondiale s’est montrée bien plus virulente cette fois‐ci.
« Comment vous sentez‐vous maintenant que le tournoi a commencé ? La semaine dernière, il y a eu beaucoup de fêtes, de divertissements et des choses comme ça. Est‐ce que vous… », a commencé un journaliste, avant d’être immédiatement interrompu par la Biélorusse.
« Vous êtes ridicules. Des fêtes, du divertissement… Pourquoi est‐ce que vous dites ça ? Pourquoi est‐ce que vous pensez même à ça ? Quel genre de question est‐ce ? Juste parce que j’ai publié des activités avec des marques, vous pensez que j’ai fait la fête au lieu de m’entraîner ? », a lâché Sabalenka avant de mettre fin à l’échange quelques secondes plus tard, alors que le reporter tentait de se justifier.
« Question suivante. Réfléchissez avant de dire des choses. »
World #1 and two time defending champ Sabalenka was asked about pre tournament events/parties for the second consecutive press conference and she DID NOT LIKE.— José Morgado (@josemorgado) September 3, 2026
“Think before you say stuff!” pic.twitter.com/vYVOxmjc6w
Ambiance.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 08:01