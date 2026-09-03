Si elle s’est imposée en moins d’une heure face à Polina Iatcenko (160e mondiale) au deuxième tour de l’US Open (6−1, 6–1), Aryna Sabalenka est apparue une nouvelle fois très tendue en confé­rence de presse d’après‐match.

Quelques jours après avoir légè­re­ment recadré un jour­na­liste sur un sujet quasi simi­laire, la numéro 1 mondiale s’est montrée bien plus viru­lente cette fois‐ci.

« Comment vous sentez‐vous main­te­nant que le tournoi a commencé ? La semaine dernière, il y a eu beau­coup de fêtes, de diver­tis­se­ments et des choses comme ça. Est‐ce que vous… », a commencé un jour­na­liste, avant d’être immé­dia­te­ment inter­rompu par la Biélorusse.

« Vous êtes ridi­cules. Des fêtes, du diver­tis­se­ment… Pourquoi est‐ce que vous dites ça ? Pourquoi est‐ce que vous pensez même à ça ? Quel genre de ques­tion est‐ce ? Juste parce que j’ai publié des acti­vités avec des marques, vous pensez que j’ai fait la fête au lieu de m’en­traîner ? », a lâché Sabalenka avant de mettre fin à l’échange quelques secondes plus tard, alors que le reporter tentait de se justifier.

« Question suivante. Réfléchissez avant de dire des choses. »

World #1 and two time defen­ding champ Sabalenka was asked about pre tour­na­ment events/parties for the second conse­cu­tive press confe­rence and she DID NOT LIKE.



“Think before you say stuff!” pic.twitter.com/vYVOxmjc6w — José Morgado (@josemorgado) September 3, 2026

Ambiance.