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Sabalenka s’en prend encore à un jour­na­liste : « Vous êtes ridi­cule. Réfléchissez avant de parler »

Par
Baptiste Mulatier
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Si elle s’est imposée en moins d’une heure face à Polina Iatcenko (160e mondiale) au deuxième tour de l’US Open (6−1, 6–1), Aryna Sabalenka est apparue une nouvelle fois très tendue en confé­rence de presse d’après‐match. 

Quelques jours après avoir légè­re­ment recadré un jour­na­liste sur un sujet quasi simi­laire, la numéro 1 mondiale s’est montrée bien plus viru­lente cette fois‐ci.

« Comment vous sentez‐vous main­te­nant que le tournoi a commencé ? La semaine dernière, il y a eu beau­coup de fêtes, de diver­tis­se­ments et des choses comme ça. Est‐ce que vous… », a commencé un jour­na­liste, avant d’être immé­dia­te­ment inter­rompu par la Biélorusse.

« Vous êtes ridi­cules. Des fêtes, du diver­tis­se­ment… Pourquoi est‐ce que vous dites ça ? Pourquoi est‐ce que vous pensez même à ça ? Quel genre de ques­tion est‐ce ? Juste parce que j’ai publié des acti­vités avec des marques, vous pensez que j’ai fait la fête au lieu de m’en­traîner ? », a lâché Sabalenka avant de mettre fin à l’échange quelques secondes plus tard, alors que le reporter tentait de se justifier. 

 « Question suivante. Réfléchissez avant de dire des choses. »

Ambiance.

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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