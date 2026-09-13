Comme à Melbourne, Aryna Sabalenka a croisé la route d’Elena Rybakina en finale de l’US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison. Une énième fois, la numéro un mondiale a rendu les armes contre la nouvelle souveraine du circuit en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).
Très expressive aussi bien dans ses succès que dans ses défaites, la Biélorusse n’a pu contenir ses émotions au terme de la rencontre. Après la poignée de main avec sa rivale, des caméras ont capté une scène où la quadruple championne en Grand Chelem fracasse sa raquette sur le sol.
Interrogée sur ce coup de sang en conférence de presse d’après‐match, la joueuse de 28 ans a expliqué qu’il s’agissait d’un moyen pour elle d’évacuer toute la frustration accumulée.
« C’est vraiment difficile de contrôler ses émotions quand on perd en finale d’un tournoi du Grand Chelem alors qu’on visait un troisième titre. Je voulais juste laisser tout ça derrière moi, parce que si je gardais tout ça en moi, ici ou là‐bas sur le court, je ne pourrais pas dire un mot, ou je me serais comporté de manière… pas vraiment agréable. Je voulais juste laisser toute cette agressivité et cette déception s’exprimer. Je pense que souvent, les gens croient que l’expérience rend les choses plus faciles. Les gens pensent que l’expérience et le fait d’avoir disputé beaucoup de finales facilitent les choses ».
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 08:22