Comme à Melbourne, Aryna Sabalenka a croisé la route d’Elena Rybakina en finale de l’US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison. Une énième fois, la numéro un mondiale a rendu les armes contre la nouvelle souve­raine du circuit en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).

Très expres­sive aussi bien dans ses succès que dans ses défaites, la Biélorusse n’a pu contenir ses émotions au terme de la rencontre. Après la poignée de main avec sa rivale, des caméras ont capté une scène où la quadruple cham­pionne en Grand Chelem fracasse sa raquette sur le sol.

Interrogée sur ce coup de sang en confé­rence de presse d’après‐match, la joueuse de 28 ans a expliqué qu’il s’agis­sait d’un moyen pour elle d’éva­cuer toute la frus­tra­tion accumulée.

« C’est vrai­ment diffi­cile de contrôler ses émotions quand on perd en finale d’un tournoi du Grand Chelem alors qu’on visait un troi­sième titre. Je voulais juste laisser tout ça derrière moi, parce que si je gardais tout ça en moi, ici ou là‐bas sur le court, je ne pour­rais pas dire un mot, ou je me serais comporté de manière… pas vrai­ment agréable. Je voulais juste laisser toute cette agres­si­vité et cette décep­tion s’exprimer. Je pense que souvent, les gens croient que l’expérience rend les choses plus faciles. Les gens pensent que l’expérience et le fait d’avoir disputé beau­coup de finales faci­litent les choses ».