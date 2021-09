Maria Sakkari n’a que 26 ans mais elle est la plus âgée des quatre demi‐finalistes du tableau féminin de l’US Open. La Grecque, tombeuse de Karolina Pliskova en deux sets (6–4, 6–4), atteint le dernier carré d’un Grand Chelem pour la deuxième fois de sa vie et de la saison après Roland‐Garros. Loin d’être la meilleure quand elle avait l’âge d’Emma Raducanu ou de Leylah Fernandez, elle s’est donnée les moyens de réussir.

« Je ne me sens pas vieille, loin de là. En fait, je suis au meilleur moment de ma carrière, je suis plus mature qu’a­vant. Chaque joueur de tennis a un moment diffé­rent pour percer et c’est proba­ble­ment mon moment à 26 ans. Je suis arrivé tard sur le circuit, je n’étais pas très bon en juniors, je n’étais pas une star quand j’avais 18–19 ans. J’ai dû travailler et sacri­fier beau­coup d’as­pects de ma vie, mais main­te­nant, cela porte ses fruits, et je suis heureuse d’ob­tenir ces résul­tats à mon âge », a confié Sakkari qui affron­tera Emma Raducanu pour une place en finale.