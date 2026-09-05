« Quand j’ai remporté mon premier titre en Grand Chelem, j’ai compris que gagner ne chan­geait rien. Tu vas subir à nouveau cette pres­sion si tu as davan­tage d’attentes envers toi‐même », décla­rait Andre Agassi après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, en réponse à ceux qui pensaient que l’Allemand serait désor­mais tota­le­ment « libéré » dans les tour­nois majeurs.

Si lui n’a jamais gagné de Grand Chelem, l’an­cien 11e joueur mondial Sam Querrey est allé dans le même sens qu’Andre Agassi dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Les meilleurs joueurs passent assez faci­le­ment ces premiers tours à l’US Open. Lui [Zverev], pour une raison ou une autre, est en diffi­culté sur ce début de tournoi (deux matchs en cinq sets, ndlr). Je pense qu’il existe tout un mythe selon lequel remporter un tournoi du Grand Chelem vous détend et vous libère. Ce n’est abso­lu­ment pas le cas. Ce n’est pas comme si, du jour au lende­main, Zverev avait remporté Roland‐Garros et qu’il ne se sentait plus jamais nerveux ou stressé. Cela ne vaut pas seule­ment pour lui ; cela vaut pour tout le monde. »