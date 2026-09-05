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Sam Querrey détruit un « mythe » sur Zverev : « Ce n’est pas parce qu’il a gagné à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem qu’il ne ressen­tira plus jamais de nervosité »

Par
Baptiste Mulatier
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« Quand j’ai remporté mon premier titre en Grand Chelem, j’ai compris que gagner ne chan­geait rien. Tu vas subir à nouveau cette pres­sion si tu as davan­tage d’attentes envers toi‐même », décla­rait Andre Agassi après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, en réponse à ceux qui pensaient que l’Allemand serait désor­mais tota­le­ment « libéré » dans les tour­nois majeurs. 

Si lui n’a jamais gagné de Grand Chelem, l’an­cien 11e joueur mondial Sam Querrey est allé dans le même sens qu’Andre Agassi dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Les meilleurs joueurs passent assez faci­le­ment ces premiers tours à l’US Open. Lui [Zverev], pour une raison ou une autre, est en diffi­culté sur ce début de tournoi (deux matchs en cinq sets, ndlr). Je pense qu’il existe tout un mythe selon lequel remporter un tournoi du Grand Chelem vous détend et vous libère. Ce n’est abso­lu­ment pas le cas. Ce n’est pas comme si, du jour au lende­main, Zverev avait remporté Roland‐Garros et qu’il ne se sentait plus jamais nerveux ou stressé. Cela ne vaut pas seule­ment pour lui ; cela vaut pour tout le monde. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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