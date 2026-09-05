« Quand j’ai remporté mon premier titre en Grand Chelem, j’ai compris que gagner ne changeait rien. Tu vas subir à nouveau cette pression si tu as davantage d’attentes envers toi‐même », déclarait Andre Agassi après le sacre d’Alexander Zverev à Roland‐Garros, en réponse à ceux qui pensaient que l’Allemand serait désormais totalement « libéré » dans les tournois majeurs.
Si lui n’a jamais gagné de Grand Chelem, l’ancien 11e joueur mondial Sam Querrey est allé dans le même sens qu’Andre Agassi dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Les meilleurs joueurs passent assez facilement ces premiers tours à l’US Open. Lui [Zverev], pour une raison ou une autre, est en difficulté sur ce début de tournoi (deux matchs en cinq sets, ndlr). Je pense qu’il existe tout un mythe selon lequel remporter un tournoi du Grand Chelem vous détend et vous libère. Ce n’est absolument pas le cas. Ce n’est pas comme si, du jour au lendemain, Zverev avait remporté Roland‐Garros et qu’il ne se sentait plus jamais nerveux ou stressé. Cela ne vaut pas seulement pour lui ; cela vaut pour tout le monde. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 18:42