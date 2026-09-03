Novak Djokovic était l’ombre de lui‐même lors de son premier tour disputé dans la nuit de dimanche à lundi, qui l’a vu s’incliner face au surpre­nant Mariano Navone.

En larmes durant la rencontre et cher­chant régu­liè­re­ment son souffle tout au long du combat, un peu comme à Cincinnati, le Serbe semblait parti­cu­liè­re­ment diminué physi­que­ment. Une situa­tion qui, selon John Isner, ne s’expliquerait pas unique­ment par le poids des années.

Dans l’émission YouTube Nothing Major Show, l’ancien cham­pion du Masters 1000 de Miami s’est exprimé sur le cas Djokovic. Selon lui, le Serbe semble actuel­le­ment lutter contre un véri­table problème de santé. Mais s’il parvient à le surmonter, Isner estime qu’il aura encore de belles choses à montrer en Grand Chelem, à condi­tion bien sûr d’avoir toujours l’envie de pour­suivre sa carrière.

« Ce n’est pas la meilleure version de Novak, nous le savons. À 39 ans, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit aussi fort qu’il l’était les années précédentes.Mais pour moi, on dirait qu’il souffre d’un problème de santé assez aigu dont il n’arrive pas vrai­ment à se débar­rasser. J’ai davan­tage l’impression qu’il lutte contre une sorte de maladie plutôt que d’être tout simple­ment arrivé au bout à 39 ans. Personne ne sait réel­le­ment ce qu’il traverse.S’il parvient à surmonter cela et à retrouver 100 % de ses capa­cités physiques, alors je pense qu’on le verra encore aller rela­ti­ve­ment loin en Grand Chelem à l’avenir, s’il souhaite conti­nuer à disputer ces grands tournois.Pour le moment, c’est vrai­ment ce problème de santé qui lui porte préju­dice », a déclaré Sam Querrey.