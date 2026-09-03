Novak Djokovic était l’ombre de lui‐même lors de son premier tour disputé dans la nuit de dimanche à lundi, qui l’a vu s’incliner face au surprenant Mariano Navone.
En larmes durant la rencontre et cherchant régulièrement son souffle tout au long du combat, un peu comme à Cincinnati, le Serbe semblait particulièrement diminué physiquement. Une situation qui, selon John Isner, ne s’expliquerait pas uniquement par le poids des années.
Dans l’émission YouTube Nothing Major Show, l’ancien champion du Masters 1000 de Miami s’est exprimé sur le cas Djokovic. Selon lui, le Serbe semble actuellement lutter contre un véritable problème de santé. Mais s’il parvient à le surmonter, Isner estime qu’il aura encore de belles choses à montrer en Grand Chelem, à condition bien sûr d’avoir toujours l’envie de poursuivre sa carrière.
« Ce n’est pas la meilleure version de Novak, nous le savons. À 39 ans, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit aussi fort qu’il l’était les années précédentes.Mais pour moi, on dirait qu’il souffre d’un problème de santé assez aigu dont il n’arrive pas vraiment à se débarrasser. J’ai davantage l’impression qu’il lutte contre une sorte de maladie plutôt que d’être tout simplement arrivé au bout à 39 ans. Personne ne sait réellement ce qu’il traverse.S’il parvient à surmonter cela et à retrouver 100 % de ses capacités physiques, alors je pense qu’on le verra encore aller relativement loin en Grand Chelem à l’avenir, s’il souhaite continuer à disputer ces grands tournois.Pour le moment, c’est vraiment ce problème de santé qui lui porte préjudice », a déclaré Sam Querrey.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 20:21