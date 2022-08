Sandgren (indigné par l’absence de Djokovic) : « Peut‐être que si de nombreux joueurs s’étaient exprimés pour que l’US Open se batte pour Novak, ça aurait fait une différence »

« Assez honteux que la Fédération améri­caine ne se batte pas pour une exemp­tion pour Novak », accu­sait déjà Tennys Sandgren mi‐juin. Après l’an­nonce du forfait de Djokovic pour l’US Open 2022, le joueur améri­cain, qui a lui aussi fait le choix de ne pas se faire vacciner, a réitéré ses propos pour L’Equipe en poin­tant du doigt le manque de soli­da­rité de certains joueurs.

« On a tous un avis, j’ai­me­rais que chacun l’ex­prime. Peu importe que ce soit en faveur ou contre Novak. Beaucoup doivent penser que leur parole n’a aucune impor­tance, mais c’est faux. Des gens nous écoutent. Peut‐être que si de nombreux joueurs s’étaient exprimés pour que l’US Open se batte pour Novak, ça aurait fait une diffé­rence. Il n’y a qu’en prenant la parole que les choses peuvent évoluer. Et puis, peut‐être que certains sont heureux que Novak ne soit pas dans le tableau (sourire). Disons que ceux qui ne disent rien, on imagine bien ce qu’ils en pensent. Les joueurs ne sont pas bêtes, ils savent ce qu’il se passe. À ce stade, soit ils pensent que leur voix ne compte pas, soit ils pensent avoir une meilleure chance de gagner le tournoi sans Novak », a déclaré celui qui occupe désor­mais la 427e place mondiale.

Présent dans le top 100 en janvier, il n’avait pas pu non plus, comme Nole, disputer en début d’année l’Open d’Australie où il a fait deux quarts de finale en 2018 et en 2020. Avec ses compa­triotes Reilly Opelka et John Isner, il fait partie de ceux qui ont le plus poussé pour que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem puisse se rendre à New‐York afin de jouer l’US Open. En vain.