Si on a évidem­ment rien contre le local Stefan Kozlov, 24 ans et 111e mondial, force est de constater que son niveau de jeu sur ce premier tour de l’US Open face à Daniil Medvedev a parfois été catastrophique.

Sans aucun doute gêné par le style de jeu du numéro un mondial et sa faculté à enchaîner rapi­de­ment entre les points sur sa sa mise en jeu, l’Américain a tout simple­ment explosé en vol, encais­sant même un terrible 6–0 dans la troi­sième manche après seule­ment 25 minutes.

Et le pire c’est que Daniil n’a même pas eu besoin de forcer son talent en rempor­tant « seule­ment » 74% des points derrière sa première balle. Malgré tout ample­ment suffi­sant pour battre un Kozlov des mauvais jours : 6–2, 6–4, 6–0, après 2h de jeu.

Au prochain tour, le Russe devra se méfier car il affron­tera quoi­qu’il arrive un joueur trico­lore, Arthur Rinderknech ou Quentin Halys. Et quand on connaît le manque de réus­site de Medvedev face aux Français, on peut espérer un match accroché cette fois‐ci…