Le journal l’Equipe est allé consulter des person­na­lités du tennis fran­çais pour connaître leur état d’es­prit au sujet de l’ex­ploit que tentera de réaliser ce soir Novak Djokovic.

Parmi eux, Fabrice Santoro est celui qui au final propose l’ana­lyse la plus fine et la plus réaliste : « Je suis content d’avoir la chance d’as­sister à ce match. Parce que c’est un privi­lège de vivre une situa­tion qui n’est pas arrivée depuis cinquante deux ans. C’est un moment très impor­tant pour notre sport. D’une façon plus géné­rale, j’aime bien ceux qui écrivent l’his­toire. Si je cari­ca­ture un peu, hormis la famille de Medvedev, tout le monde devrait être derrière Djokovic pour vivre ce moment là, que l’on soit fan de lui ou non. J’adore Daniil mais ce n’est pas le sujet. C’est juste que c’est telle­ment mons­trueux de se retrouver dans cette situa­tion qu’il n’y plus de joueur préféré ou de fans X ou Y »