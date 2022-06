Barbara Schett, ancienne numéro 7 mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport UK, a exprimé son soula­ge­ment suite à la déci­sion de la Fédération améri­caine de tennis d’au­to­riser les joueurs russes et biélo­russes à parti­ciper à la prochaine édition de l’US Open.

« Punir les joueurs qui veulent juste jouer au tennis et être dans ce sport, c’était très diffi­cile. J’étais donc très heureux d’en­tendre la déci­sion de l’US Open. Comme nous le savons, tous les tour­nois du Grand Chelem sont indé­pen­dants. Ils peuvent faire leurs propres choix. Et j’étais un peu inquiet à ce sujet. S’ils voulaient inter­dire les Russes, qu’au­raient fait l’ATP et la WTA ? Auraient‐ils interdit à nouveau les points ? N’y aurait‐t‐il pas de points ? Je pense donc qu’il est impor­tant qu’ils puissent tous jouer à nouveau. Et je suis sûre que tous les joueurs en sont égale­ment contents. Je suis sûr que Daniil Medvedev est heureux de pouvoir égale­ment défendre son titre. J’ai donc pensé que c’était une bonne nouvelle. »