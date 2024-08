Battu par Gaël Monfils au premier tour de l’US Open après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions pour le dernier Grand Chelem de sa carrière sur cette édition 2024 de l’US Open, Diego Schwartzman, qui prendra défi­ni­ti­ve­ment sa retraite en février prochain sur le tournoi de Buenos Aires, chez lui, en Argentine, a répondu aux ques­tions de nos confrères de Clay Tenis.

Et l’Argentin en a profité pour redire que c’est avant tout la tête qui ne suivait plus.

« Beaucoup de gens me demandent si c’est à cause d’une bles­sure que je prends ma retraite et je n’ai jamais été blessé, je leur réponds que c’est mon cerveau qui est blessé. J’ai pris beau­coup de plaisir, tout ce que j’ai accompli était bien plus que ce que j’ima­gi­nais, le tennis m’a donné bien plus que ce à quoi je m’at­ten­dais et, de ce côté, les joueurs le savent aussi, ils le comprennent, ceux qui sont proches et ceux qui sont un peu plus éloi­gnés et qui m’ont vu, savent que cela a pu générer tout cet épui­se­ment et que c’est une sage déci­sion. Je pense qu’il y a aussi beau­coup de gens qui, à la fin, n’ont pas le courage de faire ce dernier pas vers quelque chose qu’ils ont ressenti, et j’ai toujours voulu que ce soit ma déci­sion à la fin. »