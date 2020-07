Dans une interview donnée à l’émission de radio Millenium Sports, Diego Schwartzman s’est confié sur son programme et a donné son ressenti sur la gestion de la pandémie par l’ATP. L’Argentin n’a pas manqué de critiquer certaines décisions : « L’annulation de Washington devait se produire, mais nous avons fini par en entendre parler sur Twitter. Il n’y a pas eu de communiqué officiel de l’ATP, qui a publié une déclaration plus d’une demi-heure après son annonce par divers médias. C’est fou la façon dont ils communiquent avec les joueurs et je pense qu’ils ne sont pas conscients de la difficulté de voyager entre les différents pays en ce moment. » Cela rejoint d’ailleurs ce qu’a déclaré Belinda Bencic au sujet de la WTA : « Je suis très surprise de devoir découvrir des nouvelles importantes via les réseaux sociaux. »

Diego Schwartzman pointe la mauvaise communication, mais ce n’est pas tout : « Les conditions qu’ils ont fixées sont absolument folles. Je vais jouer parce que j’en ai besoin et parce que c’est mon travail. Je ne vois pas l’intérêt de jouer à nouveau de cette façon, étant donné que tout cela est tiré par les cheveux. »