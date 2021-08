Malgré sa victoire en trois sets contre Ricardas Berankis (7–5, 6–3, 6–3), Diego Schwartzman n’était pas très content ce lundi. L’Argentin n’a pas eu de bonnes sensa­tions avec ces nouvelles condi­tions à Flushing Meadows.

« Les courts sont trop rapides, cela ne vous laisse pas le temps de réflé­chir. En fait, ils sont plus rapides que l’an dernier. C’est très diffi­cile de prendre le rythme. La balle rebondit trop vite et en plus il fait très chaud. Il y a des tour­nois où des courts sont plus rapides que d’autres. Par exemple, ici, cela arrive avec les 4, 5 et 6 et une fois que la balle rebondit, vous n’avez pas le temps de réagir et il est diffi­cile de varier », a râlé « El peque » en confé­rence de presse.

Un ensei­gne­ment de taille pour la suite de cet US Open 2021.