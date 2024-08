Diego va affronter Monfils lors de son premier tour après avoir sorti le grand jeu lors des qualifications.

Cela risque d’être un grand moment d’au­tant que Diego vit sa dernière saison de haut niveau et que cela faisait long­temps qu’il n’était plus « invité » à jouer parmi l’élite.

« Ma mère est ici et c’est spécial pour moi. Je vois aussi combien de joueurs m’ont approché pour me soutenir. La vérité, c’est que je me régale et je pense que ce sera très amusant de jouer contre Monfils. J’espère que nous pour­rons faire plaisir à tous les gens qui viennent nous voir. J’ai bien joué lors des quali­fi­ca­tions, j’ai trouvé le moyen de gérer ces émotions et de les surmonter. J’ai pris la déci­sion de prendre ma retraite et j’en suis heureuse. Je n’ai pas de bles­sures, mais je suis fatigué de cette vie et je sens que je ne serai plus aussi compé­titif qu’a­vant »