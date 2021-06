Dans un entre­tien donné pour Tablero Deportivo de RTVE, Carlos Moya a livré son analyse de la finale de Roland‐Garros et les choix de Rafael Nadal concer­nant sa saison.

A ce sujet, Carlos Moya a large­ment insisté sur le fait que Rafa visait bien le titre à l’US Open : « C’est un tournoi qui histo­ri­que­ment a été très bon pour lui, il aime beau­coup l’am­biance là‐bas et nous espé­rons que ce sera un tournoi avec presque aucune restric­tion. L’idée est de disputer les deux précé­dents Masters 1000, comme le Canada et Cincinnati » a explique le coach de Nadal.

C’est une nouvelle récon­for­tante pour les fans et les amou­reux du tennis d’au­tant que Rafa a souvent réussi à New‐York. Cela confirme aussi que Rafa comme d’autres joueurs en ont assez des tour­nois sans public et sous bulle : « La défaite n’a pas autant affecté que cela Rafa. Ce qui a fait aussi la diffé­rence c’est qu’il y a une semaine de moins que d’ha­bi­tude pour préparer Wimbledon, ainsi que le contexte dans lequel nous sommes avec la pandémie. C’est menta­le­ment compliqué d’af­fronter les confi­ne­ments avant un grand match, jouer avec peu de public, etc. Cela affecte Rafa, c’est une personne qui a un très bon contact avec les gens et c’était diffi­cile d’aller à Londres avec une quaran­taine entre les deux »