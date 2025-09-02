AccueilUS OpenSéparé de son coach, Medvedev prend une autre décision : "Si j'ai...
US Open

Séparé de son coach, Medvedev prend une autre déci­sion : « Si j’ai pu courir plus de 20 heures pendant un tournoi et avoir encore une chance de le remporter, c’est grâce à toi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2286

Après sa sépa­ra­tion avec Gilles Cervara, qui l’en­traî­nait depuis huit ans, Daniil Medvedev a égale­ment annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son prépa­ra­teur physique, Eric Hernandez. 

« Eric, merci de m’avoir aidé à devenir chaque jour meilleur, plus rapide et plus fort. Grâce à toi, j’ai pu courir plus de 20 heures pendant un tournoi et avoir encore une chance de le remporter (lors de l’Open d’Australie 2024, où il s’est incliné en finale contre Sinner, ndlr). Chaque jour, tu m’as poussé à dépasser mes limites et je n’ou­blierai jamais nos victoires communes. Je te souhaite bonne chance pour la suite et je suis sûr que ce sera formidable »

Un nouveau départ pour Daniil Medvedev, battu au premier tour de l’US Open, auteur d’une saison catas­tro­phique en Grand Chelem et à la recherche d’un titre depuis plus de deux ans. 

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 11:25

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Escudé : « Quand Djokovic voit évoluer Sinner et Alcaraz, je ne peux pas croire qu’il soit là à se dire : ‘OK, je me dégomme les deux l’un derrière l’autre, j’ai tout pour le faire.’ Il doit ressentir que c’est un niveau où, aujourd’hui, il n’est plus capable d’évoluer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.