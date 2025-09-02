Après sa sépa­ra­tion avec Gilles Cervara, qui l’en­traî­nait depuis huit ans, Daniil Medvedev a égale­ment annoncé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son prépa­ra­teur physique, Eric Hernandez.

« Eric, merci de m’avoir aidé à devenir chaque jour meilleur, plus rapide et plus fort. Grâce à toi, j’ai pu courir plus de 20 heures pendant un tournoi et avoir encore une chance de le remporter (lors de l’Open d’Australie 2024, où il s’est incliné en finale contre Sinner, ndlr). Chaque jour, tu m’as poussé à dépasser mes limites et je n’ou­blierai jamais nos victoires communes. Je te souhaite bonne chance pour la suite et je suis sûr que ce sera formidable »

Un nouveau départ pour Daniil Medvedev, battu au premier tour de l’US Open, auteur d’une saison catas­tro­phique en Grand Chelem et à la recherche d’un titre depuis plus de deux ans.