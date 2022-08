Dans un stade plein à craquer, Serena a su maitriser ses nerfs pour livrer son meilleur match depuis son retour à la compé­ti­tion. Elle s’im­pose en deux manches face à Kovinic, 80ème mondial (6−3, 6–3) en ayant proposé quelques séquences digne de son talent et de son aura.

Arrivée avec sa tenue extra­va­gante, Serena était tendue tout comme son adver­saire. Approximative notam­ment en retour, l’Américaine cher­chait sa posi­tion et son rythme. La première manche fut donc très hachée avec peu de points gagnants.

Et puis au fil des quelques rallyes, Serena prenait enfin le dessus, et commen­çait comme à la grande époque à mettre la main sur le match (6−3).

Beaucoup plus agres­sive, elle commen­çait à retrouver de la vitesse sur sa première balle et sur le retour. Elle brea­kait rapi­de­ment et propo­sait une autre copie que lors de ses sorties à Cincinnati ou Toronto.

Appliquée et très concen­trée, elle pouvait donc accro­cher une nouvelle victoire bien méritée à son palmarès (6−4, 6–3). Inutile de préciser que le public chavi­rait avec elle même s’il s’agit d’un simple premier tour.

Le prochain obstacle se nomme Kontaveit, elle est juste la numéro 2 mondiale, ça promet.