Serena Williams, plus que jamais en route vers un 24ème Grand Chelem, affronte la revenante Tsvetana Pironkova ce mercredi. Après trois ans sans jouer le moindre match sur le circuit WTA, et après être devenue maman et cheffe d’entreprise, la Bulgare réalise un retour tonitruant. Elle a notamment sorti Muguruza, Vekic et dernièrement la Française Cornet.

Tsvetana est épanoui et joue son meilleur tennis. Un danger pour Serena.

« J’ai joué plusieurs fois contre Serena. Je n’ai jamais gagné. Jouer une telle championne, une telle légende de ce sport, c’est un immense honneur. Physiquement, elle est super forte. Mentalement, elle est super forte. Elle a tout. J’attends vraiment ce match avec impatience », a déclaré la Bulgare en conférence de presse.

Durant leur carrière, les deux femmes ont été opposées quatre fois pour quatre victoires de l’Américaine. La dernière rencontre remonte à 2015.

Mais la méfiance est de mise pour Serena Williams car Pironkova n’est plus la même joueuse…