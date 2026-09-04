Associés en double mixte à l’US Open, Serena Williams et Carlos Alcaraz ont gagné un match avant de s’incliner contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli en quarts de finale.
Dans des propos relayés par Punto de Break, la légende américaine n’a pas tari d’éloges à l’égard du septuple lauréat en Grand Chelem, qu’elle a eu l’occasion de mieux connaître.
« Il a une énergie incroyable ; il est compétitif, évidemment, mais il est toujours souriant et s’amuse. En tant que partenaire, ça se ressent. Il te motive à te dépasser, tout en maintenant une ambiance détendue, ce que j’apprécie beaucoup. Et je dois dire qu’avoir cette vélocité de son côté du filet est un énorme avantage. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 12:53