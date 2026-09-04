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Serena Williams sur Carlos Alcaraz, qu’elle connaît désor­mais bien mieux : « Il est compé­titif, évidem­ment, mais il est toujours souriant et s’amuse »

Par
Baptiste Mulatier
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Associés en double mixte à l’US Open, Serena Williams et Carlos Alcaraz ont gagné un match avant de s’in­cliner contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli en quarts de finale. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, la légende améri­caine n’a pas tari d’éloges à l’égard du septuple lauréat en Grand Chelem, qu’elle a eu l’oc­ca­sion de mieux connaître. 

« Il a une énergie incroyable ; il est compé­titif, évidem­ment, mais il est toujours souriant et s’amuse. En tant que parte­naire, ça se ressent. Il te motive à te dépasser, tout en main­te­nant une ambiance détendue, ce que j’ap­précie beau­coup. Et je dois dire qu’a­voir cette vélo­cité de son côté du filet est un énorme avantage. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 12:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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