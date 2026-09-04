Associés en double mixte à l’US Open, Serena Williams et Carlos Alcaraz ont gagné un match avant de s’in­cliner contre Belinda Bencic et Flavio Cobolli en quarts de finale.

Dans des propos relayés par Punto de Break, la légende améri­caine n’a pas tari d’éloges à l’égard du septuple lauréat en Grand Chelem, qu’elle a eu l’oc­ca­sion de mieux connaître.

« Il a une énergie incroyable ; il est compé­titif, évidem­ment, mais il est toujours souriant et s’amuse. En tant que parte­naire, ça se ressent. Il te motive à te dépasser, tout en main­te­nant une ambiance détendue, ce que j’ap­précie beau­coup. Et je dois dire qu’a­voir cette vélo­cité de son côté du filet est un énorme avantage. »