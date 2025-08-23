À 45 ans, Venus Williams fait de la résis­tance sur le circuit WTA et parti­ci­pera au tableau de simple de l’US Open. Elle brisera le record de sa sœur Serena, âgée de 41 ans lors de sa dernière appa­ri­tion à Flushing Meadows en 2022. Pour son entrée en lice, la septuple cham­pionne en Grand Chelem sera opposée à Karolina Muchova.

Invité du Today Show de la chaîne NBC, la cadette des Williams n’a pas caché sa fierté de la voir encore sur la scène mondiale du tennis.

« Je suis telle­ment enthou­siaste. Je vais certai­ne­ment l’en­cou­rager et la soutenir tout au long du parcours. Je suis vrai­ment ravie de ce qu’elle accom­plit ; c’est assez remar­quable », a commenté l’an­cienne numéro un mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.