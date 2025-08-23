À 45 ans, Venus Williams fait de la résistance sur le circuit WTA et participera au tableau de simple de l’US Open. Elle brisera le record de sa sœur Serena, âgée de 41 ans lors de sa dernière apparition à Flushing Meadows en 2022. Pour son entrée en lice, la septuple championne en Grand Chelem sera opposée à Karolina Muchova.
Invité du Today Show de la chaîne NBC, la cadette des Williams n’a pas caché sa fierté de la voir encore sur la scène mondiale du tennis.
« Je suis tellement enthousiaste. Je vais certainement l’encourager et la soutenir tout au long du parcours. Je suis vraiment ravie de ce qu’elle accomplit ; c’est assez remarquable », a commenté l’ancienne numéro un mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 23 août 2025 à 18:20