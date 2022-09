Alors qu’elle affron­tera l’Australienne Alja Tomljanovic cette nuit (à partir d’1h du matin) pour une place en huitièmes de finale de l’US Open, la future retraitée, Serena Williams, a évoqué en confé­rence de presse la présence dans sa box depuis le début de la quin­zaine de la légende du golf, Tiger Woods.

Ce dernier, dési­reux d’aider sa compa­triote dans la dernière ligne droite de sa carrière, a réussi à booster son moral. « Oui, il est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici, l’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je joue encore. Nous avons donc beau­coup parlé. Il essayait vrai­ment de me motiver. Il y a quelques semaines, on s’est dit : ‘Ok, nous pouvons le faire ensemble’, vous voyez ? C’était bien, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J’étais juste perdue, j’avais telle­ment de ques­tions dans la tête. Quand vous pouvez compter sur quel­qu’un comme lui, je veux dire, mon Dieu, c’est Tiger Woods, ça m’a vrai­ment aidé à y voir plus clair. »