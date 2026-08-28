Une semaine après avoir été contrainte d’aban­donner lors du premier set de son quart de finale face à Iga Swiatek sur le WTA 1000 de Cincinnati, Elena Rybakina ne rassure pas.

Présente ce jeudi à l’en­traî­ne­ment sur les instal­la­tions de l’US Open, où elle n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale en six parti­ci­pa­tions, l’ac­tuelle 2e joueuse mondiale et tenante du titre à l’Open d’Australie a été filmée en train de frapper la balle avec un minimum d’intensité.

Just looked like a light hit to me pic.twitter.com/9WQDaSoat8 — Dweck_Sports (@dweck_sports) August 27, 2026

Tout sauf rassu­rant à quelques heures seule­ment du début de l’édi­tion 2026 du Grand Chelem new‐yorkais.