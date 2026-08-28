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Sérieuse inquié­tude pour l’une des grandes favo­rites du tournoi

Par
Thomas S
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Une semaine après avoir été contrainte d’aban­donner lors du premier set de son quart de finale face à Iga Swiatek sur le WTA 1000 de Cincinnati, Elena Rybakina ne rassure pas.

Présente ce jeudi à l’en­traî­ne­ment sur les instal­la­tions de l’US Open, où elle n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale en six parti­ci­pa­tions, l’ac­tuelle 2e joueuse mondiale et tenante du titre à l’Open d’Australie a été filmée en train de frapper la balle avec un minimum d’intensité. 

Tout sauf rassu­rant à quelques heures seule­ment du début de l’édi­tion 2026 du Grand Chelem new‐yorkais. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 12:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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