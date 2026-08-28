Une semaine après avoir été contrainte d’abandonner lors du premier set de son quart de finale face à Iga Swiatek sur le WTA 1000 de Cincinnati, Elena Rybakina ne rassure pas.
Présente ce jeudi à l’entraînement sur les installations de l’US Open, où elle n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale en six participations, l’actuelle 2e joueuse mondiale et tenante du titre à l’Open d’Australie a été filmée en train de frapper la balle avec un minimum d’intensité.
Just looked like a light hit to me pic.twitter.com/9WQDaSoat8— Dweck_Sports (@dweck_sports) August 27, 2026
Tout sauf rassurant à quelques heures seulement du début de l’édition 2026 du Grand Chelem new‐yorkais.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 12:41