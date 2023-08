À 36 ans, Novak Djokovic continue d’évoluer au plus haut niveau, mais à ce stade de sa carrière le Serbe se doit de faire atten­tion. En effet, une bles­sure à son âge pour­rait être dévastatrice.

Severin Lüthi, qui a accom­pagné pendant des années Roger Federer jusqu’à sa retraite à 41 ans, connaît bien ce genre de problé­ma­tique. Il s’est exprimé à ce sujet pour nos confrères suisses de Blick.

« Il sait qu’il ne peut plus danser sur tous les tableaux. Si l’on fait des erreurs majeures à cet âge, cela peut avoir de graves consé­quences. Djokovic aussi commence à marcher sur des œufs. La manière dont Djokovic planifie sa carrière à son âge est excel­lente. De plus, il a le don, comme Roger autre­fois, de ne pas devoir jouer beau­coup de tour­nois de prépa­ra­tion : Il est tout simple­ment au top tout de suite. Quand on est là depuis si long­temps, on doit aussi réflé­chir en fonc­tion de ce qui fait encore plaisir. Il se peut donc que tu fasses l’im­passe sur un tournoi de plus. »