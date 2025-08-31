Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par Punto de Break après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner au troi­sième tour de l’US Open, Denis Shapovalov a évoqué le favori du tournoi.

« C’est diffi­cile, à vrai dire. Il y a beau­coup de très bons joueurs dans le tableau, mais lui et Carlos sont sans aucun doute les deux grands favoris. Ils ont remporté presque toutes les finales ces derniers mois. Il y a de fortes chances que l’un d’eux gagne, mais il y a aussi d’autres grands joueurs. Aujourd’hui, j’ai réussi à mettre Sinner sous pres­sion, alors qui sait si un autre joueur pourra faire de même. »