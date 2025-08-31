AccueilUS OpenShapovalov, après sa défaite contre Sinner : "J'ai réussi à le mettre...
US Open

Shapovalov, après sa défaite contre Sinner : « J’ai réussi à le mettre sous pres­sion, qui sait si un autre joueur pourra faire de même ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

415

Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par Punto de Break après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner au troi­sième tour de l’US Open, Denis Shapovalov a évoqué le favori du tournoi. 

« C’est diffi­cile, à vrai dire. Il y a beau­coup de très bons joueurs dans le tableau, mais lui et Carlos sont sans aucun doute les deux grands favoris. Ils ont remporté presque toutes les finales ces derniers mois. Il y a de fortes chances que l’un d’eux gagne, mais il y a aussi d’autres grands joueurs. Aujourd’hui, j’ai réussi à mettre Sinner sous pres­sion, alors qui sait si un autre joueur pourra faire de même. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 10:22

Article précédent
Medvedev et Cervara, la fin d’une longue colla­bo­ra­tion : « Comme un clin d’œil symbo­lique de la vie, c’est après ce tournoi de l’US Open que nous mettons un terme à notre association »
Article suivant
Zverev (battu dès le 3e tour) : « Je crois que je l’avais dit après ma défaite ici l’année dernière, je n’ai abso­lu­ment aucune sensa­tion dans mes coups. Les balles sont très diffé­rentes mais ce n’est pas vrai­ment une excuse »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.