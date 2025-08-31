Dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par Punto de Break après sa défaite en quatre sets contre Jannik Sinner au troisième tour de l’US Open, Denis Shapovalov a évoqué le favori du tournoi.
« C’est difficile, à vrai dire. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans le tableau, mais lui et Carlos sont sans aucun doute les deux grands favoris. Ils ont remporté presque toutes les finales ces derniers mois. Il y a de fortes chances que l’un d’eux gagne, mais il y a aussi d’autres grands joueurs. Aujourd’hui, j’ai réussi à mettre Sinner sous pression, alors qui sait si un autre joueur pourra faire de même. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 10:22