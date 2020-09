Le programme est un peu « faible » ce jour comme l’on dit car Djokovic ne devrait pas avoir de soucis face à Carreno Busta. Du coup, c’est le duel entre Shapovalov et Goffin qui a retenu notre attention.

Le Canadien qui a failli sortir face à Fritz qui servait pour le match doit gommer les nombreuses imperfections sur certains points faciles mais aussi éviter de jouer aux montagnes russes. Face à Goffin, très convaincant et percutant, cela pourrait être fatal.

Les deux champions se sont affrontés une seule fois, c’était l’an dernier à Tokyo. Le Belge l’avait emporté et le Canadien s’en souvient forcément : « David sera un autre joueur coriace. Il va me faire jouer beaucoup de balle, il est très talentueux et solide, du fond du terrain. C’était très serré la dernière fois à Tokyo et je m’attends à une autre grande bataille. »

Pour nous, c’est du 60/40 pour David Goffin.