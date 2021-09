Mené 6 points à 4 dans le jeu décisif du premier set par l’in­fa­ti­gable espa­gnol Carballes Baena au deuxième tour de l’US Open, Denis Shapovalov, qui a appris de ses erreurs passées, est parvenu à s’en sortir et à remporter le tie‐break 9 points à 7. S’il a ensuite déroulé (6–3, 6–0), le Canadien est conscient qu’il n’est pas passé loin d’un nouveau duel inter­mi­nable comme ce fut le cas à Roland‐Garros en 2020.

Selon lui, c’est le signe qu’il a progressé et qu’il est en train murir en tant que joueur.

« C’était vrai­ment un match diffi­cile. Ayant joué contre lui à Roland‐Garros l’année dernière (défaite 6–8 au cinquième set), je savais que ce serait un long match. Je savais que ce serait très diffi­cile. C’est pour­quoi j’ai dit que j’étais très heureux de m’en sortir en trois sets. Cela aurait pu être un match très, très long. Mais en même temps, j’ai abordé le match avec confiance, sachant que je me suis beau­coup amélioré depuis l’année dernière et que je me sens comme un joueur complè­te­ment diffé­rent, tant sur le plan du jeu que sur le plan mental. J’étais défi­ni­ti­ve­ment plus confiant sur le terrain. Surtout quand j’ai ressenti un peu de nervo­sité et de tension ici et là, je savais que le match allait être long. Je savais que j’au­rais beau­coup de moments pour m’en débar­rasser. J’ai juste continué à me battre. »