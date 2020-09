Denis Shapovalov (17ème) a remporté son premier tour ce lundi en quatre sets face à Sebastian Korda. En conférence de presse d’après-match, le Canadien a évoqué l’importance de son entraîneur, Mikhail Youzhny.

« Mikhail était définitivement l’un des joueurs que j’admirais quand j’étais très jeune. Il était l’un des premiers joueurs avec qui j’ai pris une photo. C’est fou de travailler avec lui, de le connaître en tant que personne et en tant qu’entraîneur. , et j’ai l’impression qu’il a beaucoup aidé mon jeu. Il a définitivement fait de moi un joueur plus intelligent. Son positionnement, sa façon de lire le jeu, est juste un autre niveau pour moi. Donc, avoir cette opportunité de travailler avec lui a été très bien pour moi et j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris de lui », a affirmé Denis.