En grande diffi­culté depuis plusieurs semaines, Denis Shapovalov a décidé de rappeler son ancien coach, Mikhail Youzhny, après leur sépa­ra­tion à la fin de la saison 2021. Vainqueur dans la douleur du Suisse Huesler ce mardi, au premier tour de l’US Open, le Canadien a expliqué son choix lors de la confé­rence de presse d’après match.

« Je ne construis pas une équipe en essayant d’avoir quel­qu’un juste pour un petit moment. Je vois l’équipe que j’ai en ce moment, je la vois aller de l’avant pendant de nombreuses années j’es­père. J’espère qu’il ressent la même chose que moi. Nous n’avons pas encore parlé de l’avenir. Je l’ai appelé avant Cincinnati, je crois, et je lui ai demandé s’il voulait rejoindre l’équipe et nous aider, moi, Peter (Polansky, son coach, ndlr) et tout le monde, comme un mentor, comme un leader. Oui, il a été très positif, il a dit qu’il aime­rait bien sûr venir à New York, s’as­seoir avec l’équipe et parler après le tournoi. Donc c’est sûr que j’ai­me­rais vrai­ment travailler avec lui. Je pense, comme je l’ai dit, que toute personne qui entre dans mon équipe, je veux qu’elle reste. Ce n’est pas comme un petit conseil et on se voit plus tard. Pour moi, une équipe est une famille, des gens que vous voulez avoir tout au long de votre carrière. C’est vrai­ment ce que j’ai essayé de construire cette saison. Je pense que je m’en rapproche beau­coup. Je pense que tout le monde dans mon équipe est super, super profes­sionnel. J’ai beau­coup de chance. Je pense que je suis très honoré d’avoir ces gens qui veulent travailler avec moi. J’espère pouvoir les garder autour de moi. »