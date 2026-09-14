Ben Shelton n’a sans doute pas réalisé le match qu’il aurait souhaité, même s’il était parvenu à bien réagir dans la troisième manche, avant de totalement flancher dans le quatrième set.
Interrogé en conférence de presse sur le service d’Alexander Zverev et notamment sur ses nombreux rebonds de balle avant de servir, l’Américain a donné son avis sur la question. Selon lui, chacun est libre d’utiliser comme il le souhaite les 25 secondes autorisées avant une première balle. En revanche, il estime qu’une règle devrait être instaurée entre la première et la deuxième balle de service, où l’attente peut parfois devenir particulièrement longue.
« Pour le premier service, on devrait pouvoir faire ce qu’on veut et utiliser les 25 secondes dans leur intégralité à chaque fois. Il faudrait une règle qui limite le temps accordé pour le deuxième service. Le temps ne devrait pas être illimité. C’est pénible de rester là aussi longtemps en attendant que l’action suivante se déroule. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 09:19