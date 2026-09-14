Ben Shelton n’a sans doute pas réalisé le match qu’il aurait souhaité, même s’il était parvenu à bien réagir dans la troi­sième manche, avant de tota­le­ment flan­cher dans le quatrième set.

Interrogé en confé­rence de presse sur le service d’Alexander Zverev et notam­ment sur ses nombreux rebonds de balle avant de servir, l’Américain a donné son avis sur la ques­tion. Selon lui, chacun est libre d’utiliser comme il le souhaite les 25 secondes auto­ri­sées avant une première balle. En revanche, il estime qu’une règle devrait être instaurée entre la première et la deuxième balle de service, où l’attente peut parfois devenir parti­cu­liè­re­ment longue.

Ben Shelton was asked about Zverev boun­cing the ball a lot between 1st and 2nd serves



“For a first serve you should be able to do whatever you want and use the full 25 seconds every time. There should be some sort of rule limi­ting time on 2nd serves. There shouldn’t be unli­mited… pic.twitter.com/poIKNS8Grn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2026

« Pour un premier service, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez et utiliser les 25 secondes complètes à chaque fois. Il devrait y avoir une sorte de règle limi­tant le temps pour les deuxièmes services. Il ne devrait pas y avoir de temps illi­mité. C’est diffi­cile de rester là si long­temps à attendre que l’action suivante se produise » a déclaré Ben Shelton.

