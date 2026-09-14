Ben Shelton n’a sans doute pas réalisé le match qu’il aurait souhaité, même s’il était parvenu à bien réagir dans la troisième manche, avant de totalement flancher dans le quatrième set.
Interrogé en conférence de presse sur le service d’Alexander Zverev et notamment sur ses nombreux rebonds de balle avant de servir, l’Américain a donné son avis sur la question. Selon lui, chacun est libre d’utiliser comme il le souhaite les 25 secondes autorisées avant une première balle. En revanche, il estime qu’une règle devrait être instaurée entre la première et la deuxième balle de service, où l’attente peut parfois devenir particulièrement longue.
« Pour un premier service, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez et utiliser les 25 secondes complètes à chaque fois. Il devrait y avoir une sorte de règle limitant le temps pour les deuxièmes services. Il ne devrait pas y avoir de temps illimité. C’est difficile de rester là si longtemps à attendre que l’action suivante se produise » a déclaré Ben Shelton.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 09:19