Engagé dans une bataille acharnée au troisième tour de l’US Open contre le Français Adrian Mannarino, qui l’a déjà battu à deux reprises en trois confrontations, Ben Shelton serre les dents.
Depuis le début du quatrième set, l’Américain souffre d’une douleur à l’épaule gauche, mais refuse de céder. Sans pouvoir lâcher son coup droit, le 6e mondial continue de lutter devant son public.
« C’est la pire douleur que j’aie jamais ressentie », aurait confié Shelton à son père et coach, Bryan, selon le journaliste Adam Zagoria.
Mannarino pourrait désormais tirer parti de la situation…
Publié le vendredi 29 août 2025 à 22:46