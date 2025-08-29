Engagé dans une bataille acharnée au troi­sième tour de l’US Open contre le Français Adrian Mannarino, qui l’a déjà battu à deux reprises en trois confron­ta­tions, Ben Shelton serre les dents.

Depuis le début du quatrième set, l’Américain souffre d’une douleur à l’épaule gauche, mais refuse de céder. Sans pouvoir lâcher son coup droit, le 6e mondial continue de lutter devant son public.

« C’est la pire douleur que j’aie jamais ressentie », aurait confié Shelton à son père et coach, Bryan, selon le jour­na­liste Adam Zagoria.

Shelton told his dad hitting the fore­hand causes ‘the worst pain I ever felt in my life.‘



Now he’s avoi­ding topspin fore­hands alto­ge­ther and just chip­ping the fore­hand https://t.co/faykb9VpZ4 — Adam Zagoria (@AdamZagoria) August 29, 2025

Mannarino pour­rait désor­mais tirer parti de la situation…