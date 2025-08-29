AccueilUS OpenShelton à son père lors de son duel contre Mannarino : "C'est...
Shelton à son père lors de son duel contre Mannarino : « C’est la pire douleur que j’aie jamais ressentie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Engagé dans une bataille acharnée au troi­sième tour de l’US Open contre le Français Adrian Mannarino, qui l’a déjà battu à deux reprises en trois confron­ta­tions, Ben Shelton serre les dents.

Depuis le début du quatrième set, l’Américain souffre d’une douleur à l’épaule gauche, mais refuse de céder. Sans pouvoir lâcher son coup droit, le 6e mondial continue de lutter devant son public. 

« C’est la pire douleur que j’aie jamais ressentie », aurait confié Shelton à son père et coach, Bryan, selon le jour­na­liste Adam Zagoria.

Mannarino pour­rait désor­mais tirer parti de la situation…

Publié le vendredi 29 août 2025 à 22:46

