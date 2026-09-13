Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vain­queur Américain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Ben Shelton s’est incliné en quatre sets en finale contre Alexander Zverev : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le 9e joueur mondial a salué avec classe son adver­saire allemand.

Ben Shelton after losing to Zverev in the U.S. Open final



“First and most impor­tantly I wanna thank God. My successes are a gift. The failures are a gift. Being here playing in front of you guys is a gift.



Sascha, congrats on these two weeks man. Your 2nd Grand Slam title. Two… pic.twitter.com/9UTPIkYt9j — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026

« Sascha, féli­ci­ta­tions pour ces deux semaines. Ton deuxième titre du Grand Chelem. Deux en un an. Tu es l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Peut‐être même le meilleur joueur du monde cette année. Ce que tu accom­plis est incroyable. La façon dont tu sers, dont tu te déplaces et dont tu joues. Tu travailles plus dur que n’importe qui d’autre que je connaisse. Tu passes plus d’heures sur le court que n’importe qui d’autre que je connaisse. Toi et ton équipe, vous faites les choses comme il faut. Je suis sincè­re­ment heureux que vous rempor­tiez ce titre. »