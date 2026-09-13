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Shelton à Zverev, qui l’a battu en finale : « Je ne connais personne d’autre sur le circuit qui passe autant d’heures sur le court que toi »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vain­queur Américain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Ben Shelton s’est incliné en quatre sets en finale contre Alexander Zverev : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le 9e joueur mondial a salué avec classe son adver­saire allemand. 

« Sascha, féli­ci­ta­tions pour ces deux semaines. Ton deuxième titre du Grand Chelem. Deux en un an. Tu es l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Peut‐être même le meilleur joueur du monde cette année. Ce que tu accom­plis est incroyable. La façon dont tu sers, dont tu te déplaces et dont tu joues. Tu travailles plus dur que n’importe qui d’autre que je connaisse. Tu passes plus d’heures sur le court que n’importe qui d’autre que je connaisse. Toi et ton équipe, vous faites les choses comme il faut. Je suis sincè­re­ment heureux que vous rempor­tiez ce titre. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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