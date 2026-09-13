Alors qu’il aurait pu succéder à Andy Roddick, dernier vainqueur Américain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003), Ben Shelton s’est incliné en quatre sets en finale contre Alexander Zverev : 6–3, 7–6(2), 5–7, 6–2.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le 9e joueur mondial a salué avec classe son adversaire allemand.
Ben Shelton after losing to Zverev in the U.S. Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 13, 2026
“First and most importantly I wanna thank God. My successes are a gift. The failures are a gift. Being here playing in front of you guys is a gift.
Sascha, congrats on these two weeks man. Your 2nd Grand Slam title. Two… pic.twitter.com/9UTPIkYt9j
« Sascha, félicitations pour ces deux semaines. Ton deuxième titre du Grand Chelem. Deux en un an. Tu es l’un des tout meilleurs joueurs du monde. Peut‐être même le meilleur joueur du monde cette année. Ce que tu accomplis est incroyable. La façon dont tu sers, dont tu te déplaces et dont tu joues. Tu travailles plus dur que n’importe qui d’autre que je connaisse. Tu passes plus d’heures sur le court que n’importe qui d’autre que je connaisse. Toi et ton équipe, vous faites les choses comme il faut. Je suis sincèrement heureux que vous remportiez ce titre. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 00:19