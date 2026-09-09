Ben Shelton s’est offert la plus belle victoire de sa carrière au bout du suspense, dans un cinquième set décisif face à Carlos Alcaraz.
Interrogé sur le court après son incroyable victoire, l’Américain a tenu à rendre hommage au public ainsi qu’à tout son entourage, restés jusqu’au bout pour le soutenir malgré l’heure très tardive. Avec le sourire, il espère désormais qu’ils auront droit à un petit mot d’excuse pour aller travailler…
« Avec moi, il est quand même très souvent question des encouragements du public, de mes amis, de mon père, de mon coach et de ma famille. Il est plus de 3 heures du matin et toute votre énergie m’a permis de tenir jusqu’au bout et de finalement gagner ce match.C’est le plus grand stade, le plus beau stade du monde. J’espère simplement que mes amis et ma sœur ne devront pas être au travail à 6 heures du matin !Dieu m’a béni dans tellement de domaines et c’était un honneur absolu de pouvoir partager le court avec Carlos » a déclaré Ben Shelton.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 10:01