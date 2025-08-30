AccueilUS OpenShelton, après son abandon contre Mannarino : "Son jeu semblait tout simplement...
US Open

Shelton, après son abandon contre Mannarino : « Son jeu semblait tout simple­ment sans faille »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Punto de Break après son abandon contre Adrian Mannarino avant le début du cinquième set, Ben Shelton a encensé le joueur fran­çais, qualifié à 37 ans pour les huitièmes de finale de l’US Open.

« C’est un excellent joueur, il est parfois diffi­cile de trouver des réponses contre lui, son jeu semblait tout simple­ment sans faille. Il renvoie très bien chaque balle, il a un style de service diffé­rent qui le distingue des autres, très diffi­cile à contrer. C’est bien sûr un excellent joueur, j’ai déjà livré de nombreux combats contre lui », a déclaré l’Américain, blessé à l’épaule gauche. 

A noter qu’a­vant ce duel, Shelton avait perdu deux fois en trois duels face à Mannarino. 

Publié le samedi 30 août 2025 à 17:26

