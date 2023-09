Qualifié pour la toute première fois de sa carrière en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem, Ben Shelton, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a forcé­ment été inter­rogé sur son prochain adver­saire, un certain Novak Djokovic.

Et même si l’écart entre les deux joueurs semble très impor­tant, l’Américain ne veut pas s’avouer vaincu et estime même avoir quelques atouts dans son jeu.

« Oui, c’est certai­ne­ment un défi diffi­cile à relever. Je pense qu’à chaque fois que vous jouez contre quel­qu’un pour la première fois, quel­qu’un qui a été dans cette situa­tion tant de fois et qui en est sorti victo­rieux tant de fois, c’est dans un coin de votre tête. Vous savez à quel point ce gars est solide comme un roc, menta­le­ment et physi­que­ment. C’est donc quelque chose que je dois prévoir dans mes plans de jeu. Je pense que mon style de jeu peut m’avan­tager contre quel­qu’un qui ne m’a jamais affronté. Je pense pouvoir apporter des choses que l’on ne voit peut‐être pas dans un match normal, sur le circuit ATP. Je vais donc essayer d’ap­porter des choses diffé­rentes et, je l’es­père, déran­geantes vendredi. »