Shelton a impres­sionné tout le monde en se hissant jusqu’en demi‐finales de l’US Open. Après un très beau parcours, le tableau a eu raison du jeune de 20 ans qui s’est retrouvé face à Djokovic. Les deux joueurs s’affrontaient pour la première fois, l’occasion pour Shelton de constater les simi­li­tudes qu’il avait déjà avec le Serbe…

« J’ai appris que c’est un gars qui peut concourir au plus haut niveau, qui a une menta­lité simi­laire à la mienne sur le court, avec sa façon de vouloir être agressif et de montrer son émotion (…) C’est drôle, parce que beau­coup de choses que j’ai vues chez moi cette semaine, comme le fait d’es­sayer d’être compé­titif sur le terrain et d’être toujours en feu, je les ai retrou­vées chez lui aussi. Je pense que c’est peut‐être quelque chose qui est un peu diffé­rent des autres joueurs de haut niveau que j’ai affrontés. Je ne dirais pas tous, mais certains. »