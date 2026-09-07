Ben Shelton est comme à la maison sur le court Arthur‐Ashe et a une nouvelle fois imposé sa loi, cette fois face au reve­nant Stefanos Tsitsipas. L’Américain s’est montré intrai­table pour s’imposer en trois manches, 6–2, 6–3, 6–4.

Interrogé sur le court sur son prochain adver­saire, Carlos Alcaraz, après sa victoire, Shelton a tenu à rendre hommage à l’Espagnol et à son niveau impres­sion­nant pour son retour à la compé­ti­tion après plusieurs mois d’absence. Il s’est ensuite projeté sur leur prochain rendez‐vous, mardi soir, pour lequel il se dit déjà prêt à aller au combat.

Ben Shelton on facing Carlos Alcaraz next at the U.S. Open



Sam Querrey : “What’s it gonna take to beat Carlos Alcaraz?”



Ben : “Special tennis. I think the level he’s been playing at is really really impres­sive. To not play for 5 months and come out and do what he’s done so far… pic.twitter.com/ftu4Ss9kUb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2026

« Du tennis d’exception. Je trouve que le niveau qu’il affiche est vrai­ment, vrai­ment impres­sion­nant. Ne pas avoir joué pendant cinq mois et revenir pour réaliser ce qu’il a accompli jusqu’à présent dans ce tournoi, c’est tout simple­ment surhu­main. Nous sommes ravis de le retrouver sur le circuit. Il met le stade en feu à chaque fois qu’il joue. Je pense que ça va être un véri­table feu d’artifice mardi soir. J’espère que vous revien­drez nombreux, parce que moi, je suis prêt à en découdre. »