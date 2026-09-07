Ben Shelton est comme à la maison sur le court Arthur‐Ashe et a une nouvelle fois imposé sa loi, cette fois face au revenant Stefanos Tsitsipas. L’Américain s’est montré intraitable pour s’imposer en trois manches, 6–2, 6–3, 6–4.
Interrogé sur le court sur son prochain adversaire, Carlos Alcaraz, après sa victoire, Shelton a tenu à rendre hommage à l’Espagnol et à son niveau impressionnant pour son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Il s’est ensuite projeté sur leur prochain rendez‐vous, mardi soir, pour lequel il se dit déjà prêt à aller au combat.
« Du tennis d’exception. Je trouve que le niveau qu’il affiche est vraiment, vraiment impressionnant. Ne pas avoir joué pendant cinq mois et revenir pour réaliser ce qu’il a accompli jusqu’à présent dans ce tournoi, c’est tout simplement surhumain. Nous sommes ravis de le retrouver sur le circuit. Il met le stade en feu à chaque fois qu’il joue. Je pense que ça va être un véritable feu d’artifice mardi soir. J’espère que vous reviendrez nombreux, parce que moi, je suis prêt à en découdre. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 09:41