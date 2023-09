En confé­rence de presse, Ben Shelton a fait une vraie révé­la­tion. C’est drôle que des infor­ma­tions aussi basiques mais cruciales ne soient pas connus par les champions.

« Oui, je suis content d’avoir deux jours de repos en simple (sourire). Je ne le savais pas jusqu’à il y a quelques minutes. Ils m’ont dit : « Tu sais que tu ne joues pas avant vendredi, n’est‐ce pas ? C’était agréable à entendre. D’habitude, au début d’un tournoi, on ne veut pas jouer le dimanche, le mercredi et avoir deux jours de repos. Mais à ce stade, quand les joueurs sont aussi rodés qu’ils le sont, c’est bien d’avoir deux jours de repos. À l’ap­proche des demi‐finales, je suis très enthou­siaste à l’idée de retourner sur le terrain et d’avoir les mêmes sensa­tions qu’au­jourd’hui face à un autre adver­saire très coriace. J’ai apprécié chaque minute sur le court, les inter­ac­tions avec le public et le tennis qui se joue. J’espère donc que je serai à nouveau à la hauteur vendredi »