Contraint de l’abandon face à Mannarino, Ben était plus que déçu. Et on le comprend car il avait de grosses ambitions sur cet US Open.
« Je sais que j’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant. J’ai eu une chance incroyable dans la vie. Je suis conscient de toutes les bénédictions, de tous les talents et de toutes les autres choses que Dieu m’a données. Mais oui, un petit contretemps comme celui‐ci fait mal, très mal. Je jouais très bien, j’étais en forme, très confiant. J’avais de nombreuses raisons d’être heureux dans ma façon de jouer, de me déplacer sur le terrain et de concourir. L’été a été formidable, avec beaucoup de raisons d’être reconnaissant, alors vous ne m’entendrez pas ici bouder sur la gravité de la situation après l’été que j’ai passé. J’ai accompli de grandes choses dans ce sport en peu de temps, je suis entouré d’une équipe formidable et je suis toujours aussi chanceux »
Publié le samedi 30 août 2025 à 09:45