Contraint de l’abandon face à Mannarino, Ben était plus que déçu. Et on le comprend car il avait de grosses ambi­tions sur cet US Open.

« Je sais que j’ai beau­coup de raisons d’être recon­nais­sant. J’ai eu une chance incroyable dans la vie. Je suis conscient de toutes les béné­dic­tions, de tous les talents et de toutes les autres choses que Dieu m’a données. Mais oui, un petit contre­temps comme celui‐ci fait mal, très mal. Je jouais très bien, j’étais en forme, très confiant. J’avais de nombreuses raisons d’être heureux dans ma façon de jouer, de me déplacer sur le terrain et de concourir. L’été a été formi­dable, avec beau­coup de raisons d’être recon­nais­sant, alors vous ne m’en­ten­drez pas ici bouder sur la gravité de la situa­tion après l’été que j’ai passé. J’ai accompli de grandes choses dans ce sport en peu de temps, je suis entouré d’une équipe formi­dable et je suis toujours aussi chanceux »