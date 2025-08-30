AccueilUS OpenShelton, dévasté, tente de positiver : "J'ai eu une chance incroyable dans...
US Open

Shelton, dévasté, tente de posi­tiver : « J’ai eu une chance incroyable dans la vie. Je suis conscient de toutes les béné­dic­tions, de tous les talents et de toutes les autres choses que Dieu m’a données »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

535
Tennis - Wimbledon - ITF -

Contraint de l’abandon face à Mannarino, Ben était plus que déçu. Et on le comprend car il avait de grosses ambi­tions sur cet US Open.

« Je sais que j’ai beau­coup de raisons d’être recon­nais­sant. J’ai eu une chance incroyable dans la vie. Je suis conscient de toutes les béné­dic­tions, de tous les talents et de toutes les autres choses que Dieu m’a données. Mais oui, un petit contre­temps comme celui‐ci fait mal, très mal. Je jouais très bien, j’étais en forme, très confiant. J’avais de nombreuses raisons d’être heureux dans ma façon de jouer, de me déplacer sur le terrain et de concourir. L’été a été formi­dable, avec beau­coup de raisons d’être recon­nais­sant, alors vous ne m’en­ten­drez pas ici bouder sur la gravité de la situa­tion après l’été que j’ai passé. J’ai accompli de grandes choses dans ce sport en peu de temps, je suis entouré d’une équipe formi­dable et je suis toujours aussi chanceux »

Publié le samedi 30 août 2025 à 09:45

Article précédent
Sabalenka perturbée par une demande de mariage dans les tribunes : « Je ne veux pas ce genre de propo­si­tion, mais je n’ai pas pu m’empêcher de regarder mon petit ami »
Article suivant
Jean‐Paul Loth sur le fait d’al­lumer son adver­saire à la volée : « Les cham­pions cherchent toujours la meilleure façon de gagner le point. Et si ça passe par l’al­lu­mage de l’ad­ver­saire, ils y vont, gentils ou pas »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.