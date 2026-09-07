Ben Shelton est comme à la maison sur le court Arthur‐Ashe et a une nouvelle fois imposé sa loi, cette fois face au revenant Stefanos Tsitsipas. L’Américain s’est montré intraitable pour s’imposer en trois manches, 6–2, 6–3, 6–4.
Interrogé sur le court sur son prochain adversaire, Carlos Alcaraz, après sa victoire, Shelton a tenu à rendre hommage à l’Espagnol et à son niveau impressionnant pour son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Il s’est ensuite projeté sur leur prochain rendez‐vous, mardi soir, pour lequel il se dit déjà prêt à aller au combat.
« Du tennis exceptionnel. Je pense que le niveau auquel il joue est vraiment, vraiment impressionnant. Ne pas jouer pendant cinq mois et revenir pour faire ce qu’il a accompli jusqu’ici dans ce tournoi, c’est surhumain. Nous sommes heureux de le revoir sur le circuit. Il illumine le stade à chaque fois qu’il joue.Je pense que ça va faire des étincelles mardi soir. J’espère que vous serez tous de retour, parce que moi, je suis prêt à y aller » a déclaré Ben Shelton.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 09:41