Pas épargné par le tirage au sort de l’US Open en héri­tant de Tallon Griekspoor au premier tour et d’Hubert Hurkacz au deuxième, Ben Shelton a dû s’employer contre le Polonais après un joli duel de 3h25 de jeu (6−3, 5–7, 7–6, 7–5).

Demi‐finaliste du tournoi en 2023, le 9e joueur mondial fait partie des prin­ci­paux préten­dants au titre, derrière Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

Et alors qu’aucun joueur améri­cain ne s’est imposé à Flushing Meadows depuis Andy Roddick en 2003, la ques­tion revient sans cesse sur la table des confé­rence de presse, ce qui a le don d’agacer légè­re­ment le joueur de 23 ans.

« J’ai l’impression de répondre à cette ques­tion à chaque confé­rence de presse, surtout ici à New York, à chacune d’entre elles. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai pensé à la disette de titres améri­cains, en dehors des confé­rences de presse. En même temps, le tenant du titre est présent dans ce tournoi. Je pense qu’il y a beau­coup de joueurs en pleine forme en ce moment. Je me concentre sur mon propre jeu et sur le prochain tour, en réflé­chis­sant à la manière dont je peux m’améliorer et conti­nuer à perfec­tionner mon jeu. Je pense que c’est un tournoi où j’ai toujours envie de bien jouer, où j’adorerais parti­ciper et atteindre la deuxième semaine. Mais il faut y aller étape par étape. Toutes les ques­tions que vous avez posées, ces réflexions‐là, ne surgissent ou ne me viennent à l’esprit que si je prends les choses trop à l’avance, et ce n’est pas ce que je souhaite faire. »