Attendu au tour­nant par les obser­va­teurs, après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quart de finale de l’US Open, Ben Shelton n’a pas déçu dans la nuit de samedi. Dans le dernier carré contre Frances Tiafoe, l’Américain a pris le meilleur sur son compa­triote (6−4, 3–6, 3–6, 5–7).

Malgré une entame compli­quée, constam­ment mis en diffi­culté sur sa mise en jeu dans le premier set, le cham­pion de Montréal s’est fina­le­ment imposé avec beau­coup d’au­to­rité pour rallier la première finale en Grand Chelem de sa carrière. Il tentera ce dimanche 13 septembre 2026 de décro­cher le titre à Flushing Meadows, et de succéder à Andy Roddick, dernier local cham­pion à New York en 2003.

La tâche sera ardu pour « Big Ben », il devra se défaire d’Alexander Zverev, un adver­saire contre lequel il n’a jamais trouvé la solu­tion en cinq confron­ta­tions. Un bilan négatif loin d’in­quiéter Shelton. En confé­rence de presse, le nouveau fina­liste en Majeur a affiché sa confiance.

« La clé, ici, a été de savoir résoudre les problèmes. J’avais un bilan de 0–1 contre Tsitsipas et de 0–3 contre Carlos ; Foe m’avait battu la dernière fois que nous nous étions affrontés sur ce court. Ça a été une bataille diffi­cile, donc je pense être tout à fait prêt à relever le défi de trouver des solu­tions. Oui, j’ai l’impression d’être un joueur diffé­rent. J’ai le senti­ment d’avoir beau­coup plus d’outils à ma dispo­si­tion. J’ai le senti­ment de connaître mon iden­tité, je me sens bien dans ma peau et je sais ce dont j’ai besoin pour jouer au tennis au plus haut niveau. Alors oui, j’aborde ce défi avec enthou­siasme, avec l’envie de résoudre les problèmes qui se présen­te­ront dimanche. Je sais à quoi je m’attends, et j’ai aussi plus confiance que jamais en mon jeu », a souligné le neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.