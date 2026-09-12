Attendu au tournant par les observateurs, après sa victoire contre Carlos Alcaraz en quart de finale de l’US Open, Ben Shelton n’a pas déçu dans la nuit de samedi. Dans le dernier carré contre Frances Tiafoe, l’Américain a pris le meilleur sur son compatriote (6−4, 3–6, 3–6, 5–7).
Malgré une entame compliquée, constamment mis en difficulté sur sa mise en jeu dans le premier set, le champion de Montréal s’est finalement imposé avec beaucoup d’autorité pour rallier la première finale en Grand Chelem de sa carrière. Il tentera ce dimanche 13 septembre 2026 de décrocher le titre à Flushing Meadows, et de succéder à Andy Roddick, dernier local champion à New York en 2003.
La tâche sera ardu pour « Big Ben », il devra se défaire d’Alexander Zverev, un adversaire contre lequel il n’a jamais trouvé la solution en cinq confrontations. Un bilan négatif loin d’inquiéter Shelton. En conférence de presse, le nouveau finaliste en Majeur a affiché sa confiance.
« La clé, ici, a été de savoir résoudre les problèmes. J’avais un bilan de 0–1 contre Tsitsipas et de 0–3 contre Carlos ; Foe m’avait battu la dernière fois que nous nous étions affrontés sur ce court. Ça a été une bataille difficile, donc je pense être tout à fait prêt à relever le défi de trouver des solutions. Oui, j’ai l’impression d’être un joueur différent. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup plus d’outils à ma disposition. J’ai le sentiment de connaître mon identité, je me sens bien dans ma peau et je sais ce dont j’ai besoin pour jouer au tennis au plus haut niveau. Alors oui, j’aborde ce défi avec enthousiasme, avec l’envie de résoudre les problèmes qui se présenteront dimanche. Je sais à quoi je m’attends, et j’ai aussi plus confiance que jamais en mon jeu », a souligné le neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 09:04