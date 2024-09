Alors que cinq joueurs améri­cains se trouvent actuel­le­ment dans le top 20, Ben Shelton (13e mondial) a évoqué la concur­rence saine entre compatriotes.

« Chaque fois que quel­qu’un fait un gros tournoi, cela met les autres en alerte. Quand je suis passé numéro 1 améri­cain, pendant 4 minutes 30 (rires), Taylor a pris feu. Plus nous conti­nuons à nous pousser, plus on avance », a raconté le joueur de 21 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.